Эксперт по криптовалюте рассказал, как можно заработать на игре в "хомяка"

Global Look Press/ Daniel Kalker/dpa Исполнительный директор Российской ассоциации криптоэкономики, искусственного интеллекта и блокчейн Александр Бражников рассказал, каким образом можно заработать на играх типа Hamster Kombat, которая стала вирусной и захватила свободное время тысяч людей.
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