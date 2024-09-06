Жительница Курской области рассказала об "ахматовцах", державших оборону от ВСУ

Три бойца "Ахмата" держали оборону в Курской области ради эвакуации жителейРИА Новости узнали от жительницы Большесолдатского района Курской области, что когда боевики ВСУ только напали на регион, оборону держали три "ахматовца".
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