У библейского Авеля тоже был брат...

Николай Берлизов

В российском сегменте соцсетей уже негодуют по поводу предателей-сербов, которые «наращивают поставки вооружений и боеприпасов ВСУ для укрепления обороноспособности Украины». Поводом стала вчерашняя публикация Financial Times, в которой Александр Вучич якобы подтвердил тайные поставки. Однако, на самом деле ничего нового президент Сербии не сказал: он и ранее делал «скандальные» заявления о том, что произведенное на сербских заводах оружие может и непременно окажется в зоне украинского конфликта. Сербские ракеты на Украине в последнее время пытаются найти с завидным упорством. Что особенно интересно: каждый раз это происходит ровно в тот момент, когда в традиционно хороших отношениях России и Сербии намечаются сдвиги в позитивном ключе. Вот и данная публикация в Financial Times и последующая за ней медиакампания на удивление совпали с наращиванием России медийного присутствия на Балканах и успешным обучением сербских журналистов борьбе с фейками и информационному противоборству. Самый громкий скандал разразился весной прошлого года. Тогда в качестве доказательства вины «братушек-предателей» использовалось первое стоковое фото ракет, всплывающее в поисковике, а «экспортная лицензия» оказалась слепленным на коленке фейком. Однако, своей цели вброс и последующая за ним медиа-кампания все же достигли: сербским властям пришлось оправдываться, а дружба двух народов была поставлена под сомнение. Сегодня в публикациях многих российских СМИ сквозит тезис «никаких союзников среди европейских государств у России нет и быть не может», а Сербию необходимо «наказать». Интересно, что именно такую задачу по версии Financial Times и ставит перед собой американский посол в Белграде Кристофер Хилл – западных партнеров давно смущает упорное нежелание сербских властей присоединяться к санкциям против России. Понимают ли рассерженные патриоты, что своими призывами лишь способствуют ее выполнению? Едва ли. https://wpristav.mirtesen.ru/blog/43599056664/-Ob-ocherednyih-postavkah-serbskogo-oruzhiya-na-t-n