Министр иностранных дел России Сергей Лавров передал королю Бахрейна Хамаду бен Исе Аль Халифе привет от президента РФ Владимира Путина.
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