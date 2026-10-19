Joseph Zada, Elle Fanning and other "Sunrise on the Reaping" stars discuss playing younger versions of "Hunger Games" characters in a new featurette.
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