Кому была выгодна смерть основателя батальона «Арбат» Саркисяна

Эксперты сказали, что предстоит сделать России во избежание повторения инцидента в «Алых парусах» @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости Tекст: Олег Исайченко В Москве при взрыве в ЖК «Алые паруса» погиб Армен Саркисян, основатель батальона «Арбат» в ДНР.