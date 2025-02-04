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Кому была выгодна смерть основателя батальона «Арбат» Саркисяна

Кому была выгодна смерть основателя батальона «Арбат» Саркисяна

Эксперты сказали, что предстоит сделать России во избежание повторения инцидента в «Алых парусах» @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости Tекст: Олег Исайченко В Москве при взрыве в ЖК «Алые паруса» погиб Армен Саркисян, основатель батальона «Арбат» в ДНР.

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