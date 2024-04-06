На Верхней Набережной в Иркутске проводят реконструкцию трубопровода

В целях устойчивого развития микрорайона Нижняя Лисиха в Иркутске проводится крупномасштабная реконструкция напорного канализационного трубопровода на улице Верхняя Набережная, сообщает администрация города.
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