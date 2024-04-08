У Tesla не будет бюджетника. Компания делает ставку на высокие технологии для выживания в конкурентной борьбе с китайским автопромом

Руководство Tesla окончательно похоронила идею давно обещанного недорогого электромобиля. По данным Reuters, компания признала свою неспособность конкурентной борьбы в сегменте бюджетных электромобилей с китайским автопромом.
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