Японский новый порядок для Азии

Бомбардировщики «Мицубиси» Ki-21-Iа 60-го сентая японских армейских ВВС в небе МанчжурииЯпонский «новый порядок» в АзииВ 1930-е годы в Японии берут вверх сторонники активной экспансии в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).
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