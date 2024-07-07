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В России начали атаковать православные храмы

В России начали атаковать православные храмы

Автор: Дмитрий Горин Смысл произошедшей 18 июня антиправославной акции в бутовском храме Москвы стал, наконец, абсолютно понятен.

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Комментарии
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Александр Пятнистый
Зачем писать об этом, если последствий никаких? Задержать и отдать народу на самосуд. А того психа- лет на 10 на принудиловку в закрытую психбольницу.
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12 час.
Одиссей
&quot;Это может быть налет на храм, драка - толпой на одного, групповое изнасилование.&quot; как в воду смотрел....  свеженький случай в Останкино...
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2 час.
Одиссей
Когда-то читал...    Вот в Австралии, например, для борьбы с возникновением национальных анклавов, существует жесткая система квотирования.  В каждом квартале/нас.пункте выделяются квоты ПО НАЦИОНАЛЬНОМУ признаку: отдельно китайцам, отдельно индусам, отдельно индонезийцам, малазийцам и т.д.  Но там полиция работает не на страх, а на совесть и за исполнением Закона строго бдит.
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2 час.

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