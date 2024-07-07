В России начали атаковать православные храмы

Александр Пятнистый Зачем писать об этом, если последствий никаких? Задержать и отдать народу на самосуд. А того психа- лет на 10 на принудиловку в закрытую психбольницу.

Одиссей "Это может быть налет на храм, драка - толпой на одного, групповое изнасилование." как в воду смотрел.... свеженький случай в Останкино...