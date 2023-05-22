Прокуратура Приморского края сообщает, что в суде рассматривается уголовное дело о покушении на контрабанду трепанга на сумму около 7 млн руб.
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