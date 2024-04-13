«Его дозор начинается»: красная ехидна кадрах и постере «Наклза» в духе «Игр...

«Его дозор начинается»: красная ехидна кадрах и постере «Наклза» в духе «Игры престолов»Paramount решила убедиться, что вы не забыли о грядущей премьере сериала «Наклз», до которой всего месяц, и поделилась стильным постером с отсылками к «Игре престолов»: «Его дозор начинается».