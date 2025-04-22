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Сенатор Совфеда поддержал тезис о пересмотре границ Польши и Литвы

Сенатор Совфеда поддержал тезис о пересмотре границ Польши и Литвы

Военно-историческое общество предложило пересмотреть границы Польши и Литвы. Об этом на круглом столе в Совете Федерации заявил Алексей Плотников, член научного совета Российского военно-исторического общества.

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Игорь
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