Сенатор Совфеда поддержал тезис о пересмотре границ Польши и Литвы

Военно-историческое общество предложило пересмотреть границы Польши и Литвы. Об этом на круглом столе в Совете Федерации заявил Алексей Плотников, член научного совета Российского военно-исторического общества.
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