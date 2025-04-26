Кардиолог рассказал, чем опасен шашлык из свинины

ВОЗ включила красное мясо в группу продуктов «вероятно канцерогенных для человека».фото: Кузьмичёнок Василий/Агентство «Москва»Вред красного мяса для организма уже доказан, особенно когда речь идет о прожаренных кусочках свинины на огне.