Кардиолог рассказал, чем опасен шашлык из свинины

ВОЗ включила красное мясо в группу продуктов «вероятно канцерогенных для человека».фото: Кузьмичёнок Василий/Агентство «Москва»Вред красного мяса для организма уже доказан, особенно когда речь идет о прожаренных кусочках свинины на огне.
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