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Лента новостей Крыма

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Всегда на боевом посту. После рабочей смены крымский пожарный МЧС России Максим Карпук стал свидетелем ДТП на дороге в поселке Гвардейском. Оперативно оценив обстановку, Максим:

Всегда на боевом посту. После рабочей смены крымский пожарный МЧС России Максим Карпук стал свидетелем ДТП на дороге в поселке Гвардейском. Оперативно оценив обстановку, Максим:

Всегда на боевом постуПосле рабочей смены крымский пожарный МЧС России Максим Карпук стал свидетелем ДТП на дороге в поселке Гвардейском.

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