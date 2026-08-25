Зеленская презентовала «Словарь устойчивости»

24 августа супруга Владимира Зеленского Елена Зеленская в ходе шестого саммита первых леди и джентльменов из 14 стран (лично и онлайн), состоявшегося в Киеве, презентовала «Словарь устойчивости» — разработанную, в том числе, украинскими учеными философию устойчивости, призванную определить украинские подходы к сохранению жизнеспособности, силы и способности учиться.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии