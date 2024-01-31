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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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Россия в Центральной Азии должна быть свободна от эмоций

Россия в Центральной Азии должна быть свободна от эмоций

Углубление военно-политического кризиса в отношениях России и Запада, а также неопределенное будущее Украины не значит, что Москва может даже на время забыть о других своих соседях на пространстве бывшего СССР.

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Комментарии
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Николай Рязанов
Метла в твоих мозгах пригодится,а в сибири незаселенных мест хватает!
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16 час.
Сергей ЮгЗапСиб
Я в Сибири родился и живу, за слова привык отвечать, а у таких как ты язык к голове не привязан, болтается как поганая метла. Попробуй перед тем, как что-то ляпнуть, включить голову.
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14 час.
Анатолий Зотов
В Казахстане всего населения меньше чем в Москве.
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13 час.

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