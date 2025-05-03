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«Честь им и хвала!» Во Франции восславили сограждан, воюющих за Россию на СВО

«Честь им и хвала!» Во Франции восславили сограждан, воюющих за Россию на СВО

Le Figaro | Франция Французы принимают участие в СВО на стороне России, пишет Le Figaro. Они успешно перенимают опыт боевых действий и считают, что должны вместе с русскими бороться против дегенеративных идей Запада.

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