Le Figaro | Франция Французы принимают участие в СВО на стороне России, пишет Le Figaro. Они успешно перенимают опыт боевых действий и считают, что должны вместе с русскими бороться против дегенеративных идей Запада.
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