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Барнаулец пытался продать синтетический наркотик, который эквивалентен 16 тоннам героина

Барнаулец пытался продать синтетический наркотик, который эквивалентен 16 тоннам героина

Вещество оказывает мощное обезболивающее действие и вызывает эйфорию В Алтайском крае предотвратили попытку продажи мощного синтетического аналога героина, применяемого в ветеринарной практике для обездвиживания крупных животных - медведей, слонов и других.

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