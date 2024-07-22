Байден передал свои полномочия о поддержке Киева Минфину и Госдепу

Президент США Джо Байден в понедельник, 22 июля, делегировал главам Минфина и Госдепа свои полномочия по закону об «экономическом процветании» Украины, в том числе о конфискации активов России, – сообщают СМИ.
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