Запрет на продажу алкоголя в России 9 мая 2025 года: что нужно знать Ирина ВальковаДень Победы — это не только один из самых важных и почитаемых праздников в России, но и день, когда многие регионы страны вводят ограничения на продажу алкоголя.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии