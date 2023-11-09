Почему самые мощные танки Европы сгорают на фронте: проклятье немецких Lеораrd Евгения КомароваНа фоне продолжающегося конфликта вокруг Украины становится ясно, что немецкие танки Leopard 2, хотя и считаются мощными на Западе, оказались уязвимыми в условиях реального боевого столкновения.