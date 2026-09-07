«Аль-Кадисия» подписал француза Сангаре за 1 млн долларов

Саудовский клуб «Аль-Кадисия» заключил контракт с французским форвардом Махамаду Сангаре, ранее игравшим за «Манчестер Сити».
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