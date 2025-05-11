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Артета о «девятке» для «Арсенала»: «Иногда бывает солнечно, а иногда штормит. Когда вы создаете 5 ожидаемых голов, но забиваете один, об этом говорят. Мы смотрим на вещи, имея гораздо больше данных»

Артета о «девятке» для «Арсенала»: «Иногда бывает солнечно, а иногда штормит. Когда вы создаете 5 ожидаемых голов, но забиваете один, об этом говорят. Мы смотрим на вещи, имея гораздо больше данных»

«Я понимаю разговоры [о подписании «девятки»]. Когда вы создаете пять ожидаемых голов, но забиваете только один, это произойдет.

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