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ТАСС

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Бойцы "Центра" зачистили дорогу перед колонной ВС РФ от более чем 40 "дронов-ждунов" ВСУ

Бойцы "Центра" зачистили дорогу перед колонной ВС РФ от более чем 40 "дронов-ждунов" ВСУ

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Инженерно-саперное подразделение группировки войск "Центр" уничтожило более 40 "дронов-ждунов" ВСУ в ходе разминирования маршрута выдвижения колонны военной техники на добропольском направлении СВО.

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