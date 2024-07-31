Почти половина российских компаний увеличили расходы на IT-безопасность

Почти половина российских компаний в первой половине 2024 года увеличила расходы на IT-безопасность по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, показало исследование разработчика веб-сервисов и мобильных приложений DNA Team, с результатами которого ознакомилась "Газета.
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