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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ломаченко и Камбосос провели битву взглядов. Она продлилась больше трех минут

Поединок за вакантный титул IBF в легком весе состоится 12 мая в Перте (Австралия). Ломаченко (17-3) не выходил на ринг с мая-2023, когда проиграл Дэвину Хейни в бою за титул абсолютного чемпиона мира.

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