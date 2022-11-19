Пустыня на севере Саудовской Аравии превратилась в «озера»

Проливные дожди на севере Саудовской Аравии превратили обширные районы в пустыне в реки и озера. В сети появляются кадры, как автомобилисты едут по протяженной трассе, проложенной в пустыне, а рядом с дорогой располагаются залитые водой участки пустыни.