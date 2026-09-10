Кардиолог Кокин: для сердца опасен не сам стресс, а его хронический характер

Сам по себе стресс является нормальной реакцией организма на ситуации опасности или высокой нагрузки, серьёзных рисков он не несёт.
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