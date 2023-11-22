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Гризманн раскритиковал УЕФА из-за некорректной работы системы определения гола

Гризманн раскритиковал УЕФА из-за некорректной работы системы определения гола

Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн подверг критике УЕФА после матча с Грецией. «У УЕФА много денег, но они не могут сделать всё нормально, чтобы мы точно знали, есть гол или нет», — приводит слова Гризманна RMC Sport.

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