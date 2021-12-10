Сердечная недостаточность. 5 фактов об опасном недуге

globallookpress.com Смертность от нее почти в 10 раз превышает смертность от инфаркта миокарда, а средняя продолжительность жизни от начала постановки этого диагноза составляет 5 лет, что даже хуже, чем при некоторых онкологических заболеваниях.
globallookpress.com Смертность от нее почти в 10 раз превышает смертность от инфаркта миокарда, а средняя продолжительность жизни от начала постановки этого диагноза составляет 5 лет, что даже хуже, чем при некоторых онкологических заболеваниях.
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