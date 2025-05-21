Расчет РСЗО «Град» уничтожил живую силу и технику ВСУ в зоне проведения СВО

Расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» группировки войск «Юг» уничтожил живую силу и технику боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краматорско-дружковском направлении в зоне специальной военной операции (СВО).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии