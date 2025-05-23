«Айдар» развернул крематории на границе ДНР и Днепропетровской области

Несколько полевых крематориев развернуты нацбатальоном «Айдар»* на территории населенных пунктов, расположенных на границе ДНР и Днепропетровской области, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах РФ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии