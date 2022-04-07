«Буде-Глимт» дважды обыграл «Рому» в этом сезоне. Еще один матч завершился вничью

«Буде-Глимт» не проиграл ни одного из 3 матчей против «Ромы» в этом сезоне. Норвежская команда обыграла итальянскую в 1/4 финала турнира – 2:1.

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