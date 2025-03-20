Очередная атака на самое святое — российскую демографию. Организация «Ветераны России» призвала запретить турецкие сериалы, потому что они снижают интерес россиянок к отечественным мужчинам.
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Очередная атака на самое святое — российскую демографию. Организация «Ветераны России» призвала запретить турецкие сериалы, потому что они снижают интерес россиянок к отечественным мужчинам.