Захарова призвала не делить работников СМИ на своих и чужих

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия рассматривает как подстрекательство попытки официальных представителей отдельных стран навесить на работающих там журналистов российских СМИ ярлык "распространителей дезинформации".
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия рассматривает как подстрекательство попытки официальных представителей отдельных стран навесить на работающих там журналистов российских СМИ ярлык "распространителей дезинформации".
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