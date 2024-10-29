РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 181 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Константин Самарин
    Какая-то непонятка получается. То нам втолковывают, что после падения Бахмута, Угледара, и т.д. украинская линия обор...Рогов: ВСУ выстро...
  • Константин Самарин
    Пять лет мак не родил, а голода не было.Россия резко сокр...
  • Константин Самарин
    Вор у вора дубинку крадет....🤣🤣🤣Порошенко осудил ...

Орбан: против Венгрии готовят заговор для смены правительства

Орбан: против Венгрии готовят заговор для смены правительства

Известия/Павел Бедняков Руководство Евросоюза в лице Урсулы фон дер Ляйен и лидера крупнейшей фракции Европарламента, Европейской народной партии Манфреда Вебера состоят в заговоре с целью свержения действующего правительства Венгрии, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх