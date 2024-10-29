Орбан: против Венгрии готовят заговор для смены правительства

Известия/Павел Бедняков Руководство Евросоюза в лице Урсулы фон дер Ляйен и лидера крупнейшей фракции Европарламента, Европейской народной партии Манфреда Вебера состоят в заговоре с целью свержения действующего правительства Венгрии, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан.
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