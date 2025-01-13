В Минобрнауки РФ готовят тестирование по русскому языку для иностранных абитуриентов

До недавнего времени иностранцы могли поступать в российские университеты без экзамена на знание языка Минобрнауки РФ прорабатывает вопрос создания единого тестирования по русскому языку для иностранных абитуриентов.
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