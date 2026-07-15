16 июля филиал «Россети Центр и Приволжье» – «Кировэнерго» проведет для жителей региона День клиента

В четверг, 16 июля, филиал «Россети Центр и Приволжье» – «Кировэнерго» организует День клиента. В ходе личного приема жители Кировской области смогут проконсультироваться по вопросам технологического присоединения к электрическим сетям.
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