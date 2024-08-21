Сколько иностранных абитуриентов стали студентами СевГУ

В России завершается приёмная кампания в ВУЗы и колледжи, но ещё идёт дополнительный набор.Сколько иностранных абитуриентов стали студентами Севастопольского госуниверситета? И какие специальности и направления оказались самыми популярными и достигали конкурса 90 человек на бюджетное место — Оксане Колесниковой рассказал ответственный секретарь приёмной комиссии СевГУ Александр Митус.