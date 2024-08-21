Вести Севастополь
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Вести Севастополь

3 подписчика

Сколько иностранных абитуриентов стали студентами СевГУ

В России завершается приёмная кампания в ВУЗы и колледжи, но ещё идёт дополнительный набор.Сколько иностранных абитуриентов стали студентами Севастопольского госуниверситета? И какие специальности и направления оказались самыми популярными и достигали конкурса 90 человек на бюджетное место — Оксане Колесниковой рассказал ответственный секретарь приёмной комиссии СевГУ Александр Митус.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх