Сколько иностранных абитуриентов стали студентами СевГУ

В России завершается приёмная кампания в ВУЗы и колледжи, но ещё идёт дополнительный набор.Сколько иностранных абитуриентов стали студентами Севастопольского госуниверситета? И какие специальности и направления оказались самыми популярными и достигали конкурса 90 человек на бюджетное место — Оксане Колесниковой рассказал ответственный секретарь приёмной комиссии СевГУ Александр Митус.
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