На вооружение ВСУ принята роботизированная платформа Droid TW 12.7, оборудованная 12,7-мм пулемётом M2 Browning и терминалом Starlink.
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На вооружение ВСУ принята роботизированная платформа Droid TW 12.7, оборудованная 12,7-мм пулемётом M2 Browning и терминалом Starlink.
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