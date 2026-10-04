On This Day, Oct. 4: Pope Paul VI is first pontiff to visit U.S.

On Oct. 4, 1965, Pope Paul VI arrived at Kennedy International Airport in New York on the first visit by a pope to the United States.
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