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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Неймар сыграл на турнире по покеру в Сан-Паулу в день матча «Сантоса» в Кубке Судамерикана. Форвард не поехал на игру по решению тренера

Неймар пропустил матч « Сантоса » и сыграл на турнире по покеру. В ночь на 22 июля «Сантос» обыграл венесуэльский УСВ на выезде в матче Кубка Судамерикана (4:1).

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