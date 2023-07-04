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"Организм перестал выдерживать нагрузки": как певица Максим прокомментировала скандальные туры

"Организм перестал выдерживать нагрузки": как певица Максим прокомментировала скандальные туры

Рассказываем, как певица Максим прокомментировала скандальные туры по стране. После отмены скандального тура из-за выступлений в плохом состоянии, популярная певица Максим решила прокомментировать произошедшее и поделиться своими планами на будущее.

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