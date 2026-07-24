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Царьград

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Максим Сутормин раскрыл, как спорт снижает риск инсульта

Максим Сутормин раскрыл, как спорт снижает риск инсульта

Максим Сутормин из Минздрава Подмосковья рассказал о значении регулярной физической активности для снижения риска инсульта, отметив важность 10 000 шагов в день и плавания.

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