Солнечная, ветровая энергия дали в 2022 году в ЕС больше электричества, чем газ

БРЮССЕЛЬ, 18 фев - РИА Новости. Евросоюз в прошлом году выработал больше электричества из солнечной и ветровой энергии, нежели из газа, сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на Мюнхенской конференции по безопасности, выступление транслировалось на ее сайте.