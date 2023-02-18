Солнечная, ветровая энергия дали в 2022 году в ЕС больше электричества, чем газ

БРЮССЕЛЬ, 18 фев - РИА Новости. Евросоюз в прошлом году выработал больше электричества из солнечной и ветровой энергии, нежели из газа, сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на Мюнхенской конференции по безопасности, выступление транслировалось на ее сайте.
