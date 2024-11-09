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Полсотни дронов сбито над Россией: БПЛА нацелились на семь регионов

Ночью 9 ноября была предотвращена попытка украинского режима ударить по регионам России. Сбито полсотни дронов.

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