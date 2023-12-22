Гостиница в Японии предложит своим постояльцам прокатиться на Toyota Supra всех поколений

Компания Toyota заключила партнерское соглашение с отелем Fuji Speedway, в рамках которого гостиница будет предлагать своим постояльцам проехаться по местному гоночному автодрому на всех поколениях модели Supra.
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