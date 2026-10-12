РБК СТИЛЬ
НовоеИмидж
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РБК СТИЛЬ

2 273 подписчика

Мерцающие миры и женская эмпатия: актуальное российское кино с «Маяка»

Мерцающие миры и женская эмпатия: актуальное российское кино с «Маяка»

Подписывайтесь на телеграм-канал «РБК Стиль» «Шум времени» Алексея Учителя «было не было» Тимы Анисимова «Мороз» Семена Серзина «Лето в Бадене» Антона Желнова «Вторая Таня» Алисы Ерохиной «Малика» Натальи Уваровой «Ваня» Клавдии Коршуновой За четыре года «Маяк» превратился в важнейшую для России 2020-х площадку, где определяются судьбы и тенденции авторского российского кинематографа.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым