Мерцающие миры и женская эмпатия: актуальное российское кино с «Маяка»

Подписывайтесь на телеграм-канал «РБК Стиль» «Шум времени» Алексея Учителя «было не было» Тимы Анисимова «Мороз» Семена Серзина «Лето в Бадене» Антона Желнова «Вторая Таня» Алисы Ерохиной «Малика» Натальи Уваровой «Ваня» Клавдии Коршуновой За четыре года «Маяк» превратился в важнейшую для России 2020-х площадку, где определяются судьбы и тенденции авторского российского кинематографа.