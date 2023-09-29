Линии электропередачи в Воскресенске отремонтировали летом

Специалисты «Мособлэнерго» завершили капитальные работы на объектах в Воскресенске. Они отремонтировали 900 метров воздушных и 1,8 километра кабельных линий электропередачи, а также несколько объектов электросетевого хозяйства.
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